21 декабря находящийся с рабочим визитом в Азербайджане президент Республики Сербия Александар Вучич побывал в Центре Гейдара Алиева. Данную информацию приводит пресс-служба президента АЗербайджана.

Высокий гость был проинформирован о деятельности центра, являющегося одним из уникальных жемчужин мировой архитектуры. Было отмечено, что работа центра направлена на изучение и исследование политического наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризацию на международной арене истории и культуры, национально-духовных ценностей Азербайджана, а также образцов мировой культуры в нашей стране. Осуществляемые центром проекты служат пропаганде истории, языка, культуры и других национальных достояний Азербайджана в международном мире, а также поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных сфер экономики.

Созданный в центре музей Гейдара Алиева вызвал большой интерес у президента Сербии. До внимания высокого гостя было доведено, что в разделах музея, открытого накануне 90-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, «Жизнь, отраженная на фотографиях», «Общественно-политическая жизнь Азербайджана», «Государственность, наследие, достижения» представлены в виртуальном виде различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны. Материалы по каждой теме представлены на азербайджанском и английском языках.

Александар Вучич ознакомился с выставкой «Жемчужины Азербайджана». В экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием страны. Здесь демонстрируются уникальные образцы древних ремесел, в том числе, школы ковроткачества Азербайджана, старинные музыкальные инструменты представлены в оригинальном виде — звуковом формате. Посетители выставки национальной одежды Азербайджана, древних монет, могут ознакомиться здесь также со священными книгами на различных языках.

Затем президент Сербии ознакомился в центре с выставкой классических автомобилей. На этой выставке, являющейся совместным проектом Азербайджанской автомобильной федерации и центра, представлены автомобили, произведенные в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР с начала автомобилестроения — конца XIX века. Посетители выставки совершают экскурс в историю производства автомобилей и имеют возможность познакомиться с разными этапами развития автомобильной промышленности.

Знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на президента Сербии Александара Вучича приятное впечатление.