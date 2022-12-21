Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела Ирана, сообщает агентство Tasnim.

Абдоллахян провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонна в кулуарах Багдадской конференции в Иордании. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров обсуждался пересмотр позиции Франции.

«Путь диалога и дипломатии предпочтительнее. Исламская Республика Иран стоит крепко и твердо», — сказал он.