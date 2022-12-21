«Энергетический сектор является частью нашего сотрудничества. В последнее время эта сфера приобретает все большее значение. Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, в том числе в соседние с Сербией страны», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Глава государства отметил, что имеются возможности для сотрудничества как в области природного газа, так и электроэнергии, проведены соответствующие переговоры. «Уверен, что с начала следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию», — отметил президент Ильхам Алиев.