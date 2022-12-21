Сербия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, подписан ряд документов о стратегическом партнерстве. Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта политика останется неизменной.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по окончании встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Мы — сторонники международного права и уверены, что отношения между странами могут регулироваться только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран», — подчеркнул глава государства.