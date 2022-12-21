Администрация президента США Джо Байдена сформировала обширную рабочую группу для выявления цепочек, в результате которых Иран якобы приобрел детали американского и европейского производства для создания беспилотников. Об этом сообщает CNN.

Как сообщают источники телеканала, Вашингтон ввел ограничения на экспорт, что у Ирана не было возможности получать в свое распоряжение высокотехнологичные материалы, но появились доказательства, указывающие на то, что Тегеран находит множество коммерчески доступных технологий».

Организация Conflict Armament Research (CAR) (базируется в Лондоне), отслеживающая поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликтов, утверждает, что 82% сбитых на территории Украины беспилотников были произведены в США или странах Европы. В организации подсчитали, что «более 70 производителей из 13 разных стран» предоставили компоненты для приобретенными ими дронов.