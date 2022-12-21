Командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане генерал-полковник Бахтияр Эрсай назначен советником министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

На днях он выступил на заседании коллегии Минобороны Азербайджана в новом качестве. Бахтияр Эрсай рассказал о проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции, о новых достижениях в результате проводимых реформ.

Комментируя реформирование военной сферы Азербайджана Minval.az военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны АР Азад Исазаде, заявил, что раньше такой должности не было, эту функцию исполнял как правило военный атташе посольства Турции – он довольно часто коммуницировал с министром обороны АР.

«В конце 90-х и в начале нулевых у нас было довольно немало военных инструкторов и советников из Турции, рангом пониже, при войсковых частях. Особенно в части, расположенной в Нахчыване, было довольно большое присутствие турецких советников. Турецкие специалисты преподавали нашим курсантам в нашей Военной академии. То есть, такое сотрудничество было, просто теперь оно вышло на более высокий уровень. Теперь у нас есть турецкий военный советник министра, который не принимает каких-то боевых решений. Он на уровне консультанта-советника», — сказал эксперт.

По его словам, основная цель этого назначения заключается в том, что Турция и Азербайджан объявили о намерении привести свои армии к единой модели.

«Что это такое? На сегодняшний день, при всей схожести, близости турецкой и азербайджанской армий, у нас есть десятки, а может быть и сотни различий. В протоколах, штатных единицах, калибрах, системах вооружений, системах связи, тактических подходах. И для того, чтобы армии двух государств пришли к единой модели, мелкие детали нужно приводить к единому знаменателю. Штатный состав батальонов, штатный состав бригад, их тактические параметры, вооружение, складирование. То есть, в каждом виде войск вылезут десятки отличий. Это и авиация, и артиллерия, и т.д. И кто-то должен это делать. Нужен координатор между двумя армиями. Не исключаю, что высокопоставленный азербайджанский офицер появится и в составе Министерства обороны Турции. И вот это приведение двух армий к единой системе – это и есть реформы, они займут немало времени», — сказал он.

Он отметил, что в Азербайджане часто используют понятие «натовские стандарты»: «Когда я поинтересовался у натовских офицеров, из чего состоят эти стандарты, они, улыбаясь, сказали, что это около 300 томов различных документов. И натовские армии до сих пор имеют меж собой кое-какие различия».

«Да, по принципиальным вопросам – частота радиосвязи, калибр снарядов, принцип построения, структура армии – они относительно сближены, но все же, даже НАТО еще не пришло к полной, 100-процентно единой модели. Будем надеяться, что нам удастся пройти этот путь побыстрее. Потому что в нашем случае речь идет все же только о двух армиях. А учитывая, что сегодня основной костяк азербайджанского офицерского корпуса – это люди, получившие образование в турецких военных академиях, я думаю в ближайшее время мы увидим первые признаки позитивной динамики в этом направлении», — резюмировал Исазаде.

Самир Ибрагимов