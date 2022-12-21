Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара намерена полностью устранить зависимость от иностранных энергоресурсов.

«Мы более чем в три раза увеличили наши установленные мощности в области энергетики, довели установленные мощности по использованию внутренних и возобновляемых источников энергии до 65% и провели природный газ в 81 провинцию. В предстоящий период мы будем работать до тех пор, пока полностью не устраним нашу зависимость от иностранных энергоресурсов», — сказал он во время выступления в парламенте в Анкаре.

По словам Эрдогана, данная цель будет достигнута благодаря разработке нового газового месторождения в Черном море, а также запуску первой АЭС «Аккую», которую строит российская госкорпорация «Росатом».