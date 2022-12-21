Временное исполнение обязанностей подавшего в отставку Васифа Талыбова возложено на первого заместителя Азера Зейналова.

Согласно Конституции Нахчыванской Автономной Республики, при уходе в отставку председателя Верховного меджлиса его полномочия до избрания нового председателя осуществляет первый заместитель.

Отметим, что Азеру Зейналову 52 года. Он был депутатом Верховного собрания с 2005 года. Зейналов, депутат от Шарурского избирательного округа №10, с 2015 года занимает должность первого заместителя председателя.