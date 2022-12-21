Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что президент РФ Владимир Путин не собирается звонить своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю 45-летия последнего.

На вопрос журналиста, планирует ли Путин поздравить Макрона с днем рождения, Песков отметил, что телефонных разговоров с Макроном у Путина не запланировано. Однако он обещал уточнить насчет поздравительной телеграммы.

«В панах президента телефонных разговоров с Макроном нет. Я уточню насчет телеграммы», — пояснил Песков.