В Шотландии будет принят закон, облегчающий получение трансгендерами документов о перемене пола и разрешающий менять пол детям с 16 лет, сообщает Sky News.

В частности, законопроект устранит необходимость подтверждения медицинского диагноза для получения «сертификата признания пола». Он также снизит минимальный возраст для заявителей на получение такого документа до 16 лет.

Принятие закона, которое ожидается сегодня, сопровождается протестами в Шотландии. Митингующие критикуют депутатов за то, что они отклонили поправку, усложняющую подачу заявок на получение «сертификата признания пола» для сексуальных преступников.

Противники закона также указывают на то, что он может повлиять на безопасность женщин и девочек, однако шотландское правительство настаивает на том, что его принятие не повлияет на работу Закона о равенстве, который запрещает трансгендерам находится, например, в женских раздевалках.