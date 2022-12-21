В 2013 году, когда мы начали реформы в министерстве, мы провели опрос. Там был вопрос: что из перечисленного наиболее важно для успеха в жизни? В топ-тройку не вошло образование. Они думали, что для успеха в жизни нужно иметь удачу, деньги или знакомство. Образование было на четвертом месте.

Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на Форуме карьерного роста «Готовься к будущему!», передает АПА.

По его словам, этот опрос, возможно, будет проведен в 2023 году: «Мы посмотрим, как изменилось мышление нашей молодежи. Этот опрос охватывал все возрастные группы, села и города. Почему люди думают, что для достижения успеха нужно не образование, а деньги, хорошие родственники? Мы долгое время видели, как на работу принимали не за знания, а за связи».

Министр отметил, что для того, чтобы общество думало иначе, предприниматели или работодатели должны изменить подход.

«Важно иметь образцы для подражания. Как, например, конкурс «Восхождение», проводимый по инициативе главы государства. В этом конкурсе побеждают более опытные, о них узнает вся страна», — сказал министр.