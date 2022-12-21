Сегодня поиски работы нашими студентами – это все равно, что искать черную кошку в темной комнате.

Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев с казал на Форуме карьерного роста «Готовься к будущему!», передает АПА.

По его словам, необходимо многократно увеличить программы студенческой практики с частным и государственным секторами:

«Прежде всего, необходимо изучение рынка труда на основе не личных соображений, а научных принципов. Во-вторых, нравятся нам ответы на важные вопросы или нет, мы должны предпринимать соответствующие им шаги. В-третьих, необходимо увеличить количество программ прохождения практики студентов между вузами и работодателями частного и государственного секторов. Если работодатели будут тесно сотрудничать с Центром карьеры, то мы, как министерство, сможем создать все условия».