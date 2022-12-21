Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) высмеял Владимира Путина, сравнив его с Владимиром Зеленским.

Гиркин отметил, что президент Украины прилетел в Бахмут, где наградил бойцов ВСУ, а российский президент на такое не способен.

«Зеленский прилетел в Бахмут (Артёмовск) и наградил своих солдат, воюющих на фронте против нас. (Надо думать, что на время визита высокого киевского партнера «Вагнер» приостановил боевые действия.) А вот Владимир Владимирович награждает своих героев прямо в Кремле… Вглядитесь в эти честные мужественные лица, полюбуйтесь гордой осанкой героев. Ну и кто мотивировал своих воинов и чиновников на дальнейшее сражение лучше? — Для меня ответ очевиден. — Вся Донецкая Народная Республика, обожающая своего Главу Дениса Владимировича всего чуть меньше, чем Владимира Владимировича — в экстазе и готова на новые великие свершения», — написал Гиркин в Telegram-канале.