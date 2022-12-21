Соединенные Штаты направят Украине пакет военной помощи на сумму $1,8 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на официальных лиц США.

Помимо ЗРК Patriot новый пакет будет включать высокоточные ракеты для истребителей.

Как отмечает агентство, эти поставки сигнализируют о расширении США передовых вооружений, отправляемых Украине, чтобы укрепить ее противовоздушную оборону.

По информации AP, новый пакет военной помощи Украине будет объявлен в среду, 21 декабря.

Он будет включать вооружение на сумму около $1 млрд из запасов Пентагона и еще $800 млн в виде финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.