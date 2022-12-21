Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot. Об этом сообщает CNN.

О передаче современного комплекса противовоздушной обороны говорят неназванные источники в Белом доме.

Одна батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из них способна нести по четыре ракеты.

Кроме того, система включает в себя радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания требуется около 90 человек, однако с фактическими запусками могут справить трое специалистов.