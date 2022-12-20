Президент Хорватии Зоран Миланович назвал руководство ЕС «самым бездарным в истории» и предложил отправить в отставку главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом он заявил во вторник, выступая на церемонии, посвященной годовщине основания Хорватского военного училища им. Туджмана в Загребе.

Миланович назвал нынешнее руководство ЕС «камарильей». «Это самое бездарное поколение европейских политиков в истории, это люди, которые абсолютно не отдают себе отчет в последствиях того, что они делают, и того, что было раньше», — цитирует Милановича газета Jutarnji list.

Президент рассказал о недавнем скандале между Загребом и Брюсселем, сообщив, что Боррель направил главе МИД Хорватии Гордану Грличу Радману «скандальное, безобразное и лживое письмо». «Как центральная европейская власть обращается к своему полноправному члену в ответ на законный запрос воспринимать нас, как остальных? Говорится ложь, придумывается резолюция повышенной безопасности, решения европейских советов и ложь, ложь, ложь. Что мы должны теперь требовать? Отставки этого человека, это был его официальный ответ государству Хорватия», — заявил Миланович журналистам.

«В этом письме видно, как к хорватской верхушке власти относится госслужащий Брюсселя. Они воспринимают нас как слепоглухонемых дураков», — отметил президент, добавив, что необходимо расследовать коррупционный скандал с бывшим заместителем Европарламента Евой Кайли и «выяснить, в чьих интересах она лоббировала».

Комментируя присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, Миланович заявил, что «это политика ЕС и Борреля, сейчас Хорватия вошла в Шенген, история свершилась, сейчас все воры могут попасть в Хорватию без надзора и погранконтроля».

Касаясь вопроса о членстве Украины в ЕС он сказал следующее: «Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в Евросоюз цинично».

«Украина не союзник, ее насильно пытаются сделать союзником. Ей цинично предоставляют статус кандидата в ЕС, ужасный цинизм. Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать, ужасное унижение. Это сегодняшний Евросоюз, беда, ноль», — добавил президент Хорватии.