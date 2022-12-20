20 декабря лидеры религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, приняли Совместное заявление в связи с призывами, распространяемыми армянской стороной, в частности, армянской церковью, с целью введения в заблуждение общественного мнения относительно проводимой представителями неправительственных организаций, интеллигенции, молодежью, экологами и журналистами на дороге Шуша-Лачин, которая является суверенной территорией Азербайджана, признанной международным сообществом, мирной акции протеста против экологического террора и незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских землях, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Согласно информации пресс-службы Управления мусульман Кавказа, в заявлении говорится:

«В первую очередь следует отметить, что акция протестующих, являющихся представителями гражданского общества, которые уже более недели скандируют лозунги с требованием положить конец разграблению природных ресурсов и нанесению ущерба окружающей среде, носит мирный характер и исходит из приоритетов миролюбивой политики Азербайджана. Протестующие скандируют лозунги с требованием положить конец разграблению природных ресурсов Азербайджана и загрязнению его экологии. Согласно исследованию, проведенному независимыми активистами, на золоторудном месторождении «Гызылбулаг» и медно-молибденовом месторождении «Демирли» в Азербайджане ведется незаконная добыча, и, несмотря на предварительную договоренность о проведении мониторинга этой деятельности, они не были допущены на эти объекты со стороны сепаратистских сил. В настоящее время протестующие требуют осмотра месторождений, прекращения незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, оценки потенциальных рисков для окружающей среды и устранения последствий нанесенного ущерба.

Однозначно заявляем, что информация, распространяемая армянской стороной, в частности, Эчмиадзином, является ложной и клеветнической, а утверждения о том, что мирный протест НПО вызвал гуманитарный кризис, совершенно не соответствуют действительности. На видео, снятых с места акции протеста, видно, что автомобили с гуманитарным грузом и машины скорой помощи могут свободно передвигаться и для этого участниками акции созданы все условия. В случае возникновения гуманитарных проблем у граждан Азербайджана армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, для оперативного решения их обращений создана «горячая линия».

Утверждение в армянских СМИ и в пропаганде армянской диаспоры о том, что в ходе акции дорога Ханкенди-Лачин была закрыта азербайджанскими неправительственными организациями и представителями СМИ также необоснованно, заявлено о закрытии указанной дороги российскими миротворцами. Мы весьма разочарованы тем, что армянская церковь вместо того, чтобы проявить справедливость и донести правду, подходит к вопросу с позиции предубеждения и клеветы в соответствии с политической конъюнктурой, и пытается охарактеризовать мирную акцию протеста как «политику этнических чисток» и «бесчеловечные действия».

Попытка армянской церкви представить происходящее как «армянскую блокаду и гуманитарную катастрофу» не более чем провокация и клевета. Азербайджан — страна, которая не закрывает дороги, а строит новые дороги и мосты. Однозначная позиция Азербайджана в отношении Лачинской дороги, которая находится на его территории, признанной мировым сообществом, заключается в том, что эта дорога может использоваться в гражданских и гуманитарных целях, а не для военных или какой-либо незаконной деятельности.

Горькая правда состоит в том, что за почти 30-летний период в результате этнических чисток, разграбления природных ресурсов, уничтожения духовного наследия и преступлений против экосистемы, совершенных армянскими экстремистами, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть земли своих предков и жить как беженцы и вынужденные переселенцы. Во время оккупации флора и фауна местности были уничтожены, земля сожжена, водоемы отравлены. Наши города и села были уничтожены в результате урбица. Из-за бесчисленного количества зарытых мин возвращение местного населения на родные земли затягивается, а среди жертв минного террора находятся сотни мирных жителей. Судьба более 4 тысяч наших граждан, пропавших без вести в ходе конфликта, до сих пор неизвестна. На оккупированных на протяжении почти 30 лет территориях Азербайджана разрушены и разграблены мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, христианские храмы, принадлежащие Кавказской Албании, и русские православные храмы были григорианизированы, мечети превращены в хлев, там содержались запрещенные в исламе животные, что является оскорблением всего исламского мира.

Азербайджан является миролюбивым государством, и он продемонстрировал это своим последовательным участием в мирных переговорах на протяжении почти трех десятилетий конфликта, а также своим активным участием в переговорах по подписанию мирного соглашения после Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне. Неконструктивная позиция Армении препятствует перспективам мира и экономического процветания нашего региона. Наше государство с уважением относится ко всем этническим и религиозным представителям, проживающим на его территории, в том числе к мирным гражданам Азербайджана армянского происхождения, проживающим в Карабахе, и защищает их права и ценности. Гражданским долгом как азербайджанцев, так и армян, проживающих на азербайджанских землях, является с уважением и заботой относиться к этой земле, являющейся благословением Всевышнего, и ко всем богатствам, что находятся как на поверхности этой земли, так и в ее недрах.

Мы, лидеры религиозных конфессий, всегда шли по пути Всемогущего Создателя и были верны общечеловеческим ценностям, нашим гуманистическим идеалам и идеям мирного сосуществования, и мы всегда призывали религиозных лидеров соседней Армении к миру, призывали их отказаться от риторики войны и отдавали преимущество диалогу. Этим заявлением мы призываем армянскую церковь говорить правду ссылаясь на идеалы, которыми повелевает Всевышний Творец, не вовлекать в реваншизм мирное армянское население, проживающее в Карабахе, не заниматься подстрекательской деятельностью в хрупких мирных условиях. В свою очередь, мы призываем мирное армянское население Карабаха проявить совместную решительную позицию против разграбления дарованных Всевышним природных богатств и экологических преступлений, совершаемых на землях, где они проживают.

шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ, председатель Управления мусульман Кавказа

Милих ЕВДАЕВ, руководитель Общины горских евреев Азербайджана

Архимандрит АЛЕКСИЙ, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии русской православной церкви

Александр ШАРОВСКИЙ, руководитель Общины европейских евреев в Баку

Роберт МОБИЛИ, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане».