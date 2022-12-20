Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также его специализированными структурами и вопросы повестки дня будущего сотрудничества.

На встрече была представлена информация о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также минной угрозе.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, энергетики, а также были рассмотрены возможности расширения существующего сотрудничества.