Министерство финансов Украины сообщило во вторник о получении 2 млрд долларов от США, выделенных через механизм Всемирного банка (ВБ) для поддержки украинского госбюджета.

«В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка», — говорится в сообщении Минфина страны.

«Денежные средства предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине», — добавляет ведомство.

Уточняется, что это уже второй транш из состава американского гранта в размере 4,5 млрд долларов.