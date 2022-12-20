Советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Украина готова принять заключенного под стражу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обеспечить ему безопасность и лечение.

«Невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь. Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор», — отметил он.