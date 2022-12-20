20 декабря президент Республики Сербия Александар Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.
Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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