20 декабря президент Республики Сербия Александар Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.

Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.