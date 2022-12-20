Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала фактическую погоду.

Согласно информации, по состоянию на 17:30 20 декабря выпали осадки в Шуше, Дашкесане, Гядабее, Гахе, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Гусаре, Халтане, Грызе, Ордубаде, Гёйгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агдаме, Нафталане, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Бейлагане, Кюрдамире, Имишли, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре.

Северо-западный ветер временами усиливался до 32 м/с в Баку и 23-30 м/с на Абшеронском полуострове, по данным станции «Нефтяные Камни», высота волн достигла 4,7 метра.

Ожидается, что ветер начнет стихать с ночи 21-го числа, с утра осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями снизилась, в настоящее время в Баку до 4°тепла.

В связи с ожидаемыми морозами на дорогах в горных и предгорных районах ночью будет гололедица.