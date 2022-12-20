Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, в районе которого идут активные боевые действия. Фото поездки опубликовал Офис президента Украины.

Сообщается, что глава государства посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, которая противостоит врагу на подступах к городу. Президент заслушал доклад командира об оперативной обстановке и предложениях по дальнейшим действиям, вручил награды воинам нескольких подразделений. «Глава государства и все собравшиеся почтили минутой молчания память героев, навсегда оставшихся на поле боя», – говорится в сообщении.