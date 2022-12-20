«Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе проведет в Турции двустороннюю встречу с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым», сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Сообщается, что встреча состоится в рамках трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в Кайсери.

Подчеркивается, что Джуаншер Бурчуладзе также проведет двустороннюю встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Стороны обсудят ситуацию, связанную с безопасностью в регионе, а также текущие и перспективные планы сотрудничества в трехстороннем формате.