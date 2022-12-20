Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отправился в Турцию для участия в саммите министров по вопросам управления чрезвычайными ситуациями и природными катаклизмами.

В рамках визита планируются двухсторонние встречи с руководителями соответствующих ведомств Турции|, сообщили в МЧС.

Согласно информации, в рамках визита К.Гейдаров примет участие в саммите, который состоится в Анкаре, а также проведет двусторонние встречи с руководителями соответствующих государственных структур Турции.