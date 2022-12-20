Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом. Во время переговоров он призвал Тегеран немедленно прекратить военную поддержку Москвы.

«Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров», — написал Боррель в Twitter.