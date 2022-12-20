Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге Gates Notes сравнил мировую нестабильность с событиями 1960-х годов. Так предприниматель отреагировал на пандемию COVID-19, украинскую войну, политическую обстановку в США и экологические проблемы.

«На моем веку настолько неспокойное время, как сейчас, было только в 1960-е», — написал Билл Гейтс.

Основатель Microsoft добавил, что его фонд Gates Foundation будет наращивать объем пожертвований и обращать внимание на актуальные проблемы.