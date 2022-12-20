Проект “Язык жестов”, реализованный в рамках политики корпоративной социальной ответственности Nar, удостоен национальной интернет-премии “NETTY 2022”. “Jestdili.az” был выбран лучшим проектом в номинации “Наука, образование и инновации”, как первый онлайн-словарь жестового языка на азербайджанском языке.

Следует отметить, что онлайн-словарь жестового языка был создан в рамках проекта “Родной язык жестов”, победителя конкурса “Социальные проекты” Общественного объединения “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева, при финансовой поддержке Nar и организации общественного объединения “Поддержка глухих”.

Азиз Ахундов, директор отдела по связям с общественностью ООО «Азерфон» (бренд Nar), получивший награду на итоговой церемонии, сказал: “Как клиентоориентированный оператор мобильной связи, наша деятельность не ограничивается предоставлением высококачественных мобильных услуг для всех; Nar также вносит позитив в жизнь общества через социальные проекты. Проект языка жестов не только обеспечивает интеграцию людей с нарушениями слуха в общество, но и делает их повседневную жизнь более комфортной”.

Веб-ресурс “Jestdili.az” содержит пояснительные тексты около 3000 слов и словосочетаний жестов, а также изображения и видео более 2100 жестов. Основная цель проекта – усиление социализации и интеграции людей с нарушениями слуха в общество. Кроме того, процесс стандартизации языка жестов упрощается при создании всеобъемлющего словаря.

Nar предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, Nar предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.