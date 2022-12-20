Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают российские СМИ.
По данным издания, всего зафиксировано десять прилетов, один из снарядов попал в электростанцию, в связи с чем город временно остался без электроэнергии.
Предварительно, пострадал один человек, на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.
Конашенков или лошаденков сообщал еще летом, что все хаймарсы уничтожены!🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Так что ихтамнет!🤘🤘🤘🖕
Предвкушаю вой на болотах, когда заипашат по Кремлю или по Останкинской башне…