Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают российские СМИ.

По данным издания, всего зафиксировано десять прилетов, один из снарядов попал в электростанцию, в связи с чем город временно остался без электроэнергии.

Предварительно, пострадал один человек, на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.