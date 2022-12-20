Anglo Asian Mining PLC направила письмо высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Великобритании и Европейский союз, относительно деятельности компании и прав на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время эксплуатируются другими.

Компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении своих законных прав и обеспечении безопасного доступа своих сотрудников к рудникам «Гызылбулаг» и «Демирли» и прилегающим территориям в Карабахе.