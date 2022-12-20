Нелюбимый на родине Эмманюэль Макрон хочет «сблизиться» с миром, при этом «напористые» дипломатические инициативы французского президента в последние месяцы приходятся на то время, когда мир охватывают беспорядки. В конечном счете все это может сыграть против него, говорится в статье французского политического обозревателя издания Politico Клеа Колкатт.

По ее мнению, Макрон во время своего второго президентского срока позиционирует себя как «глобальный человек», предлагающий «стратегическую близость» мировым лидерам. При наличии массы проблем на родине он оставляет внутреннюю политику в стороне и концентрируется на своей любимой сфере: международной дипломатии. Прошлые «интимные» действия француза хорошо задокументированы: нежные объятия с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, хрустящие рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом и «серийные ухаживания» с такими людьми, как глава правительства Канады Джастин Трюдо и нынешний британский премьер Риши Сунак, говорится в публикации. Сейчас, на втором сроке, французский президент, похоже, делает шаг вперед, в буквальном смысле, пытаясь объять весь мир.

Внешняя политика во Франции всегда была охраняемой прерогативой президента, но Макрон пытается превратить политическую необходимость в возможность, делегируя скуку и неразбериху французской парламентской политики своему премьер-министру Элизабет Борн. Есть несколько областей глобальной дипломатии, в которых президент в последние месяцы не выдвигал французскую инициативу — будь то продовольственная безопасность в Африке, многовекторность в Азии или повышение устойчивости гражданского населения в Украине, иронизирует автор.

Но даже когда Макрон охватывает весь мир, его ждет множество ловушек. Фотосессии с мировыми лидерами не сильно повлияли на повышение его рейтинга доверия во Франции. В условиях надвигающейся рецессии в Европе и недовольства инфляцией и энергетическими проблемами возможности Макрона для маневра ограничены, и проблемы внутри страны могут в конечном итоге потребовать его внимания, делается вывод в статье.

«Дипломатическое безумие Макрона также вызвало слухи о том, что он уже претендует на высшую международную должность, когда покинет Елисейский дворец. Макрон не может баллотироваться на третий срок, и во Франции уже разгорелись слухи о том, что гиперактивный президент будет делать дальше», — отмечается в публикации.

Колкатт резюмирует, что вопрос, лежащий в основе второго срока Макрона, заключается в том, что его попытки быть всем и везде, в сочетании с его упрямой приверженностью спорным идеям, являются тем, что в конечном итоге подставит ему подножку.