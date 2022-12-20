С 1 января 2023 года некоторые больницы будут переданы в подчинение Министерства здравоохранения.

Об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции.

Он добавил, что это Национальный центр гематологии и трансфузиологии и его подразделения, НИИ педиатрии им. К.Фараджевой, НИИ кардиологии им. академикп Д.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики им. В.Ахундова, НИИ легочных болезней, НИИ акушерства и гинекологии, НИИ ортопедии и травматологии, НИИ медицинской реабилитации и Научно-хирургический центр им. академика М.Топчубашева.