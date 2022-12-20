Российские специалисты смогут захватить и изучить ЗРК Patriot в случае их поставки в Украину, пишет хорватская газета Advance.

Обозреватель хорватского издания Антун Роша утверждает, что возможные поставки американских зенитных ракетных систем Patriot в Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях.

«Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся в Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое изучение «вблизи», разумеется, ни в коей мере не устраивает», — заявил Роша.

Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что сам захват ЗРС Patriot (естественно, если они еще будут переданы ВСУ) весьма маловероятен.

«Это оружие далеко не переднего края. Стартовые позиции системы наверняка будут располагаться в глубоком тылу украинской армии, например, на прикрытии Киева или объектов на Правобережной Украине. А для захвата Patriot в этом случае надо проводить чуть ли не фронтовую наступательную операцию, но и даже в этом случае успех далеко неочевиден. Во всяком случае, в руки российских военных еще не попала ни одна боевая машина M142 HIMARS, что уж тут говорить о ЗРС Patriot. А без захвата и последующей разборки никакое детальное изучение системы возможным не представляется.

И, наконец, о том, что поставленные Украине ЗРС Patriot из США станут приоритетной целью для ВС России. Это действительно так, но считать подобную задачу легко выполнимой никак нельзя. ЗРС Patriot – система высокомобильная (время развертывания/свертывания – не более 25 мин). То есть длительное время находиться на одной и той же стартовой позиции Patriot не будет. После нескольких пусков ЗУР он обязательно сменит стартовую позицию. Отыскать Patriot надо еще суметь», – заявил военный эксперт.