Депутат Милли Меджлиса Кямал Джафарли на сегодняшнем пленарном заседании заявил, что армяне Ханкенди, «которых мы считаем своими гражданами, должны вести себя как граждане Азербайджана» и изгнать Рубена Варданяна оттуда, сообщает Minval.az.

«Cегодня сердце каждого гражданина Азербайджана бьется в такт сердцами активистов-экологов и представителей гражданского общества на Ханкендинской дороге. Нас всех интересует, как обстоит ситуация на дороге Шуша-Ханкенди, мы ожидаем выполнения наших законных требований. Но самый главный результат в том, что эту акцию поддерживает каждый азербайджанец и в том, что мировое сообщество наблюдает за единством азербайджанцев и акцией на Лачинской дороге. Думаю, что эта акция будет вписана золотыми буквами в историю Азербайджана», — сказал Кямал Джафарли.

Он подчеркнул, что армяне должны выгнать Рубена Варданяна из Ханкенди. Они не должны позволять ему использовать их в политических и коррупционных интересах, а российские миротворцы должны убрать с территории Азербайджана незаконные армянские бандформирования.