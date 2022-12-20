Президенту РФ Владимиру Путину, похоже, вновь не удалось принудить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко к вступлению в войну. К такому выводу в своей новой сводке пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), анализируя первый за три года визит Путина в Минск, который прошел накануне.

Как отмечает ISW, по итогам встречи Путин и Лукашенко воздержались от заявлений по поводу вторжения России в Украину — однако обсудили угрозу Беларуси со стороны НАТО. Лукашенко ранее уже прибегал к подобной риторике, как раз пытаясь избежать прямого участия в войне.

ISW продолжает считать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным, несмотря на обсуждение поставок российского оружия и формирования «единого оборонного пространства» двух стран.