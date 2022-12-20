С убийством примерно пятилетней давности столкнулись сотрудники Прокуратуры Сабунчинского района. 19 декабря, днем, на территории Миндального сада, расположенного в поселке Бильгя, обнаружено тело женщины, завернутое в целлофановый пакет. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что тело обнаружили работники компании Azbadam, когда вели земляные работы на территории. По предварительным данным, смерть наступила примерно пять лет назад. Однако причина смерти пока не установлена, для этого образцы тканей отправлены на анализы. То, что тело закопано таким тайным образом, говорит о том, что следователи имеют дело с убийством. Известно, что жертвой убийства стала женщина приблизительно 30-35 лет.

Рамелла Ибрагимхалилова