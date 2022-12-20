Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совместном письме предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях в случае влияния третьих сторон на управление делами. Текст письма привел в понедельник вице-президент УАФ Олег Протасов на своей странице в Facebook.

ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, оказываемом на членов УАФ в преддверии внеочередного исполкома организации 20 декабря. На заседании планировалось обсудить легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко. Ранее Павелко был помещен под арест Печерским судом Киева по обвинению в хищении средств, однако вышел под залог в размере 9,88 млн гривен (почти $270 тыс.), сумма была выплачена Украинской ассоциацией футбола.

В своем письме ФИФА и УЕФА напомнили, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любые нарушения может привести к приостановлению членства УАФ в международных организациях в соответствии со ст. 16 устава ФИФА и ст. 9 устава УЕФА. Также ФИФА и УЕФА призвали украинскую ассоциацию разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.