Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что не видит военной угрозы для Молдовы со стороны России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Кишинёве после переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

Ауреску таким образом прокомментировал слова главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ о том, что Россия якобы планирует «наступление на республику».

«Я не думаю, что существует подобный риск. Если понадобится, Румыния окажет помощь Молдове. Но я бы не хотел обсуждать гипотетические ситуации», — сказал Ауреску, слова которого приводит ТАСС.