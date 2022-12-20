Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года, рекомендовал Минюсту страны предъявить уголовные обвинения бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Такая рекомендация с юридической точки зрения не обязывает ведомство предпринимать какие-либо шаги. Решение о предъявлении обвинений остаётся за прокурорами.

Таким образом конгрессмены лишь могут обратить внимание Минюста на определённые нарушения, которые, по их мнению, имели место быть. Выводы законодателей были сделаны на основе собственного расследования, которое проводит спецкомитет.