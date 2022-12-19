В течение суток противник нанес ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА «Шахед-136», 23 из которых сбили Силы обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии украинские позиции в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.

Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно захваченных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских войск.