В Украину отправляется очередной гуманитарный груз — генераторное оборудование и 600 кг аптечек для Херсонской онкологической больницы.
Об этом в соцсети «Фейсбук» написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
В Украину отправляется очередной гуманитарный груз — генераторное оборудование и 600 кг аптечек для Херсонской онкологической больницы.
Об этом в соцсети «Фейсбук» написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
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