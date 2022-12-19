Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал заявления и прогнозы западных политиков относительно переговоров России и Украины для разрешения конфликта. Такой пост появился в его телеграмм-канале в понедельник.

По словам Медведев, все британские политики редкие лицемеры, если с одной стороны заявляют, что до вывода российских войск переговоров быть не может, а с другой утверждают, что только украинцы решают, вести с нами переговоры или нет.

«Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм. Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики», — написал он.