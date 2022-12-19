Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с одним из легионеров.
Бакинский клуб и сенегальский защитник Мамаду Мбодж договорились прервать контракт, который заканчивался в конце сезона, сообщает «Азериспорт».
Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с одним из легионеров.
Бакинский клуб и сенегальский защитник Мамаду Мбодж договорились прервать контракт, который заканчивался в конце сезона, сообщает «Азериспорт».
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