Мониторинговая группа ЗАО “AzerGold” ждет выдачи разрешений на проведение работ на золоторудном месторождении “Гызылбулаг” и медно-молибденовом месторождении «Дямирли». Об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, без проведения мониторинга невозможно предоставить первичную информацию о ситуации на территории:

“Из полученных данных из внешних источников (”Азеркосмос » и др.) видно, что на этой территории идет работа. Однако без мониторинга на месте нельзя сказать, насколько она соответствует экологическим и другим нормам. В настоящее время мониторинговая группа, состоящая из наших сотрудников, ждет получения разрешения”.

Закир Ибрагимов также затронул вопрос привлечения к процессу иностранных специалистов:

«У нас достаточно опытных и квалифицированных местных специалистов, и они могут справиться с поставленной задачей. В целом, у нас всего 2 специалиста, которые являются иностранцами и они являются гражданами Турции. Но их участие в мониторингах не предусмотрено. При необходимости в будущем можно также рассмотреть возможность привлечения иностранных специалистов” (цитата по «Report»).