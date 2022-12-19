19 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом бен Абдель Азизом аль-Фалихом, сообщили в МИД.

На встрече был подчеркнут высокий уровень развития двусторонних отношений, выражена удовлетворенность широким сотрудничеством в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической сферах, альтернативной энергетике и других сферах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию связей с дружественной Саудовской Аравией и расширению сотрудничества в различных сферах.

На встрече были обсуждены масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, и возможности сотрудничества с Саудовской Аравией в этом направлении.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих отметил, что в Саудовской Аравии есть инвесторы, заинтересованные в инвестировании в такие сферы, как энергетика, особенно «зеленая энергетика», сельское хозяйство, эко-туризм.

Министр отметил, что Саудовская Аравия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех сферах.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, входящим в повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества.