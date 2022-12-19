Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на дороге «Баксол» в Бинагадинском районе Баку.

В рамках ремонтных работ на дороге протяженностью 3,2 километра были удалены деформированные участки основания, проведены работы по заполнению дорожного полотна, уложена новая брусчатка, фрезеровано старое и уложено новое асфальтобетонное покрытие, построены тротуары. Также нанесена дорожная разметка и пешеходные переходы.

В этом году в Бинагадинском районе отремонтированы улицы и дороги протяженностью 13,1 км, а в прошлом году – 15,4 км.