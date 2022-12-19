Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположение о том, что глава российского государства Владимир Путин в Минске будет решать вопрос об участии Беларуси в «спецоперации».

«Относиться к этому как абсолютно глупым, безосновательным измышлениям», — посоветовал представитель Кремля журналистам на вопрос, как относиться к предположениям, что Путин едет в Минск говорить об участии Беларуси в «спецоперации».

Песков обратил внимание на то, что Минск является союзником и партнером номер один для Москвы.

«Именно с Беларусью у нас наиболее продвинутый режим интеграции наших двусторонних отношений. Поэтому никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам наших народов и интересам нашего союзного государства», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков сообщил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают новые цели и задачи союзной группировки в текущем режиме.