Доля сектора ИКТ в ВВП Азербайджана составляет 1,8%. Это в несколько раз меньше, чем в некоторых соседних странах. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов на заседании Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

«Если рассматривать Грузию, Казахстан и даже Армению, то доля ВВП в сфере ИКТ в 2-3 раза выше, чем у Азербайджана», — сказал Фарид Ахмедов.

Он также отметил, что в Азербайджане ощущается острая нехватка специалистов в области ИКТ.

Замминистра отметил, что есть некоторые направления, в том числе искусственный интеллект, где наблюдаются серьезные трудности, связанные с кибербезопасностью.

«Есть необходимость в подготовке специалистов в этих областях. Это проблема не только Азербайджана, но и всего мира. В такой стране, как США, существует серьезная нехватка специалистов в этой области. Наша цель – подготовка специалистов и создание конкурентоспособных продуктов.