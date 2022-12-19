Азербайджан за два года направил на восстановительные работы на освобождённых территориях свыше $4 млрд.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии Самир Шарифов на прошедшем в Баку 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

«Фонд развития Саудовской Аравии может принять участие в проведении восстановительных работ на освобождённых от оккупации территорий Азербайджана. Также интерес к таким проектам могут проявить ряд компаний из Саудовской Аравии», — сказал Шарифов.