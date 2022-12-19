Облегчаются условия выдачи разрешения для иностранцев и лиц без гражданства, работающих в Азербайджане. Изменение отражено в поправках в Налоговый кодекс, которые обсуждались на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

Согласно поправкам, разрешение на работу не будет требоваться у резидентов технопарка (в случае юридического лица — лиц, занимающих должность его руководителя и заместителей) и специалистов, имеющих опыт работы в сфере информационно-коммуникационных технологий, привлекаемых к трудовой деятельности на территории Азербайджана этим резидентом.

В соответствии с этим планируется выдать этим лицам разрешение на временное проживание на территории Азербайджана.